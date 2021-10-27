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Общество27 октября 2021 17:12

299 уголовных дел о коррупции возбуждено в Тульской области с начала года

Взяток выявили на 28,5% больше, хищений на 26,5%, чем за аналогичный период 2020-го
Источник:kp.ru
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Средний размер взятки – 27 тысяч рублей

Средний размер взятки – 27 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

299 уголовных дел о коррупции возбуждено в Тульской области с с января по октябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что число таких преступлений в Тульской области растет. Взяток выявили на 28,5% больше, хищений на 26,5%, чем за аналогичный период 2020-го.

Средний размер взятки – 27 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 1 миллион 777 тысяч рублей. На имущество подозреваемых и обвиняемых Наложен арест на сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей.