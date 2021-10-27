Начальник почты из Тульской области обвиняется в хищении имущества

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 150 тыс. рублей Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Одоевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о хищении начальником почтового отделения вверенного ей имущества.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления.

Начальник отделения почтовой связи в период с 26.09.2020 по 18.01.2021 не внесла в единую автоматизированную систему сведения о реализации товарно-материальных ценностей на сумму 163 тыс. рублей. Полученные денежные средства присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению. Причиненный ущерб возмещен подсудимой в добровольном порядке. Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.