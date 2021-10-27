Туляк через прокуратуру добился выдачи жизненноважного лекарства

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура города Новомосковска по обращению гражданина о невыдаче необходимого лекарственного препарата провела проверку в ГУП ТО «Фармация». Установлено, что вопреки требованиям законодательства об отпуске лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, сотрудник аптеки не оповестила гражданина о поступлении жизненно необходимого для него лекарственного средства по льготному рецепту, поставленному на отсроченное обслуживание, что привело к несвоевременному получению препарата. Гражданин обеспечен необходимым лекарственным препаратом, за допущенные нарушения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.