493 туляка привлекли к уголовной отвественности за неуплату алиментов

В УФССП рассказали о результатах работы по взысканию алиментов за 9 месяцев 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

С начала года судебными приставами Тульской области к административной ответственности за неуплату алиментов были привлечены 856 жителей региона, к уголовной — 493 человека. Об этом сообщает профильное ведомство.

В результате исполнительно-разыскных действий были найдены и привлечены к административной ответственности 290 должников, уклоняющихся от обязанности по уплате алиментов.

Сумма взысканных алиментов в пользу детей в этом году составила свыше 140 миллионов рублей.