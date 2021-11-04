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Общество4 ноября 2021 15:01

493 туляка привлекли к уголовной отвественности за неуплату алиментов

В УФССП рассказали о результатах работы по взысканию алиментов за 9 месяцев 2021 года
Источник:kp.ru
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В УФССП рассказали о результатах работы по взысканию алиментов за 9 месяцев 2021 года

В УФССП рассказали о результатах работы по взысканию алиментов за 9 месяцев 2021 года

Фото: Алексей ФОКИН

С начала года судебными приставами Тульской области к административной ответственности за неуплату алиментов были привлечены 856 жителей региона, к уголовной — 493 человека. Об этом сообщает профильное ведомство.

В результате исполнительно-разыскных действий были найдены и привлечены к административной ответственности 290 должников, уклоняющихся от обязанности по уплате алиментов.

Сумма взысканных алиментов в пользу детей в этом году составила свыше 140 миллионов рублей.