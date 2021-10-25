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Происшествия25 октября 2021 11:59

19-летняя тулячка попалась на мошенничестве при продаже детской коляски

Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы
Источник:kp.ru
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Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы

Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

19-летнюю девушку подозревают в интернет-мошенничестве. Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы. Она увидела в социальных сетях объявление о продаже коляски и перевела «продавцу» 20 тысяч рублей в качестве залога. После этого владелица товара перестала выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские выяснили личность «продавца». В УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.