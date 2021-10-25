19-летняя тулячка попалась на мошенничестве при продаже детской коляски

Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы Фото: Алексей ФОКИН

19-летнюю девушку подозревают в интернет-мошенничестве. Жертвой злоумышленницы оказалась 24-летняя жительница Тулы. Она увидела в социальных сетях объявление о продаже коляски и перевела «продавцу» 20 тысяч рублей в качестве залога. После этого владелица товара перестала выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские выяснили личность «продавца». В УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.