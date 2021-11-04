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Общество4 ноября 2021 13:30

32 тульских призывника не явились в военкомат для постановки на учет

Такие цифры обнародованы в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона
Источник:kp.ru
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6291 юношу 2004 года рождения поставили на военный учет в Тульской области в текущем году

6291 юношу 2004 года рождения поставили на военный учет в Тульской области в текущем году

Фото: Алексей ФОКИН

6291 юношу 2004 года рождения поставили на военный учет в Тульской области в текущем году. Такие цифры обнародованы в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. В отчете говорится, что 32 призывника в военкомат не явились.

Работа по подготовке подростков к военном службе налажена в 376 образовательных учреждениях региона. Она проводится военным комиссариатом совместно с министерством образования тульской области.