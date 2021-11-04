32 тульских призывника не явились в военкомат для постановки на учет

6291 юношу 2004 года рождения поставили на военный учет в Тульской области в текущем году Фото: Алексей ФОКИН

6291 юношу 2004 года рождения поставили на военный учет в Тульской области в текущем году. Такие цифры обнародованы в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. В отчете говорится, что 32 призывника в военкомат не явились.

Работа по подготовке подростков к военном службе налажена в 376 образовательных учреждениях региона. Она проводится военным комиссариатом совместно с министерством образования тульской области.