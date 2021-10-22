На туляка завели уголовное дело за пропаганду терроризма

Уголовное дело заведено на жителя города Щекино Тульской области за размещение в соцсетях призывов к уничтожению мигрантов и представителей государственной власти. Комментарии были выявлены силовиками.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к экстремистской деятельности") и ч.2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

44-летний мужчина сознался в своём деянии и сотрудничает со следствием.