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Общество22 октября 2021 9:10

5 тонн антисептиков отправили из Тулы в Сирию

На автомобиле Главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз доставят из Тулы в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.
Источник:kp.ru
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В этом году Тульская область уже направляла помощь жителям Сирии

В этом году Тульская область уже направляла помощь жителям Сирии

Гуманитарную помощь для жителей Сирийской Арабской Республики отправили из Тулы накануне, 21 октября. Это порядка 5 тонн антисептиков и продуктов питания.

На автомобиле Главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз доставят из Тулы в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

Напомним, в этом году Тульская область уже направляла помощь жителям Сирии. Было передано почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.