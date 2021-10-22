5 тонн антисептиков отправили из Тулы в Сирию

В этом году Тульская область уже направляла помощь жителям Сирии

Гуманитарную помощь для жителей Сирийской Арабской Республики отправили из Тулы накануне, 21 октября. Это порядка 5 тонн антисептиков и продуктов питания.

На автомобиле Главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз доставят из Тулы в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

Напомним, в этом году Тульская область уже направляла помощь жителям Сирии. Было передано почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.