В Тульской области начали работу над созданием Куликовского кластера

Работу над концепт-планом Куликовского кластера начала корпорация «Туризм.РФ» Фото: материалы пресс-служб

Работу над концепт-планом Куликовского кластера начала корпорация «Туризм.РФ». Напомним, решение о его создании было принято в сентябре текущего года. Кластер объединит туристские ресурсы Новомосковска, Веневского, Узловского, Богородицкого, Кимовского районов и территории музея-заповедника "Куликово поле".

Сегодня, 21 октября, представители департамента подготовки строительства посетили Романцевские горы, Тульский винокуренный завод в Кимовском районе и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Специаисты осмотрели инфраструктуру этих объектов, оценили перспективы развития и определили следующие шаги для подготовки концепции мастер-плана территории кластера.

Уточняется, что планирование станет важным этапом подготовки территории к масштабному празднованию 650-летия исторической Куликовской битвы, которое пройдет в регионе в 2030 году.