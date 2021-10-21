Из горящего дома в Ефремове эвакуировано 16 человек

Причина пожара устанавливается Фото: материалы пресс-служб

Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Комсомольская в Ефремове. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 20 октября 2021 года в 16:08.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Открытое горение было ликвидировано в 16:21.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасен 1 человек.

Эвакуировано 16 человек.

Есть пострадавший.

Причина пожара устанавливается.