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Общество20 октября 2021 17:52

Меры по дезинфекции общественного транспорта усилили в Туле

Для дезинфекции применяют безопасное для людей средство, рекомендованное Роспотребнадзором
Источник:kp.ru
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Ежедневно внешнюю мойку и обработку салона проходят более 240 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Ежедневно внешнюю мойку и обработку салона проходят более 240 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Фото: Алексей ФОКИН

Дезинфекционную обработку городского транспорта усилили в Туле. Ежедневно внешнюю мойку и обработку салона проходят более 240 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Процедура занимает 15 минут. Ее проводят в ночное время 20 специалистов. Кабины транспортных средств обрабатывают сами водители.

Для дезинфекции применяют безопасное для людей средство, рекомендованное Роспотребнадзором.

Отмечается также, что на всех видах муниципального транспорта пассажиры могут бесплатно получить индивидуальной защиты органов дыхания.