Полицейские задержали туляка, укравшего арматуру и доски со стройки Мужчина похитил стройматериалы на сумму 7,5 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

39-летний мужчина привлек внимание стражей порядка тем, что переносил крупногабаритные доски и арматуру. Объяснить, откуда и куда он несет стройматериалы, туляк не смог.

По предварительным данным, мужчина проник через забор на территорию строящегося дома. Он забрал доски и арматуру на сумму 7 тысяч 500 рублей. Похищенное изъято. Расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).