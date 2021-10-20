На оградах тульских кладбищ появятся мемориальные доски Фото: Алексей ФОКИН

Мемориальную доску воинам-якутянам, погибшим на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны, установят на Спасском кладбище в Зареченском округе.

Эту инициативу поддержали депутаты Тульской городской думы. В планах также установить мемориальную доску в память об обороне Тулы в 1941 году. Она появится на ограде Всехсвятского кладбища.

Отметим, сейчас в городском округе проводят уборку мест захоронений. Она завершится 10 декабря. В работах задействованы 170 человек и 80 единиц техники.