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Общество20 октября 2021 10:20

На оградах тульских кладбищ появятся мемориальные доски

Новые объекты установят в год 45-летия присвоения Туле звания «город-герой»
Источник:kp.ru
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На оградах тульских кладбищ появятся мемориальные доски

На оградах тульских кладбищ появятся мемориальные доски

Фото: Алексей ФОКИН

Мемориальную доску воинам-якутянам, погибшим на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны, установят на Спасском кладбище в Зареченском округе.

Эту инициативу поддержали депутаты Тульской городской думы. В планах также установить мемориальную доску в память об обороне Тулы в 1941 году. Она появится на ограде Всехсвятского кладбища.

Отметим, сейчас в городском округе проводят уборку мест захоронений. Она завершится 10 декабря. В работах задействованы 170 человек и 80 единиц техники.