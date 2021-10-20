10 школ Тульской области перешли с оценочной системы на зачетную Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, право заменить пятибалльную систему оценки по рисованию, музыке и физкультуре на зачетную образовательные учреждения получили 1 января 2021 года. На данный момент в Тульской области только 10 школ воспользовались этой возможностью.

Чтобы отказаться от оценок, директору образовательного учреждения необходимо получить разрешение от муниципалитета или регионального министерства образования. Отмечается, что инициаторами перехода к зачетам могут выступить родители учеников.

Ранее мы сообщали, что плановые осенние каникулы в регионе начнутся не с 28, а с 25 октября. Они продлятся до 8 ноября.