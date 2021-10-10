Танцевальный коллектив «Детство» из Узловой выступил на «Поле чудес» Фото: соцсети

Узловский хореографический коллектив «Детство» принял участие в съемках очередного выпуска передачи «Поле чудес», который вышел в эфире Первого канала 8 октября. Девушки, исполняющие народные танцы, приехали поддержать свою землячку, работницу молочного комбината из Узловой Татьяну Кирееву, и заработали бурные аплодисменты публики и самого Леонида Якубовича.

«Пожалуй, каждый человек мечтает, хоть раз в жизни, попасть на телевизионную передачу «Поле чудес» вот и наша мечта сбылась!», — поделилась в соцсетях руководитель ансамбля Надежда Шалимова.

Отметим, что участница, Татьяна Киреева смогла верно назвать 3 буквы и выбрала верную шкатулку, в которой лежал денежный приз. Она уступила соперникам только на этапе финала капитал-шоу.

Кроме того, Татьяна угостила ведущего и зрителей в зале сырниками, приготовленными по специальному рецепту.