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Общество10 октября 2021 16:00

Танцевальный коллектив «Детство» из Узловой выступил на «Поле чудес»

Девушки приехал поддержать свою землячку, ставшую участницей шоу
Источник:kp.ru
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Танцевальный коллектив «Детство» из Узловой выступил на «Поле чудес»

Танцевальный коллектив «Детство» из Узловой выступил на «Поле чудес»

Фото: соцсети

Узловский хореографический коллектив «Детство» принял участие в съемках очередного выпуска передачи «Поле чудес», который вышел в эфире Первого канала 8 октября. Девушки, исполняющие народные танцы, приехали поддержать свою землячку, работницу молочного комбината из Узловой Татьяну Кирееву, и заработали бурные аплодисменты публики и самого Леонида Якубовича.

«Пожалуй, каждый человек мечтает, хоть раз в жизни, попасть на телевизионную передачу «Поле чудес» вот и наша мечта сбылась!», — поделилась в соцсетях руководитель ансамбля Надежда Шалимова.

Отметим, что участница, Татьяна Киреева смогла верно назвать 3 буквы и выбрала верную шкатулку, в которой лежал денежный приз. Она уступила соперникам только на этапе финала капитал-шоу.

Кроме того, Татьяна угостила ведущего и зрителей в зале сырниками, приготовленными по специальному рецепту.