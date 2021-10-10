Тульский врач-гериатр: что следует учесть при вакцинации от COVID-19 пожилым людям Фото: Алексей ФОКИН

Тульский врач-гериатр рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса пожилых людей, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тульской области.

Доктор напомнила тулякам о том, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать заражения коронавирусом либо, если заражение все же произошло, тяжелого течения болезни и осложнений из-за наложения инфекции на хронические заболевания. А поскольку люди старшего возраста чаще всего имеют от одного до нескольких хронических заболеваний, они — приоритетная группа для вакцинации во всем мире.

Онкологические заболевания, хронические болезни легких, сахарный диабет и аллергия на лекарственные препараты не являются противопоказаниями к вакцинации, разумеется, если эти заболевания находятся в стадии ремиссии.

Если пожилой человек уже переболел коронавирусом, он может пройти вакцинацию уже через 6 месяцев после выздоровления. А через полгода после прививки следует привиться повторно.

Не стоит пренебрегать и вакцинацией от гриппа, но между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее 1 месяца.

Также доктор напомнила, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию следует даже после прохождения вакцинации.