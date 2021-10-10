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Происшествия10 октября 2021 12:01

В Туле мужчина влез в дом знакомого и ударил его по лицу лопатой

Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам в колонии строгого режима
Источник:kp.ru
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В Туле мужчина влез в дом знакомого и ударил его по лицу лопатой

В Туле мужчина влез в дом знакомого и ударил его по лицу лопатой

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как установило следствие, мужчина по личным причинам решил пробраться в дом своего знакомого. Для этого он ножом вынул стекло из окна на кухне и пролез внутрь. Знакомый это заметил и между ним и подсудимым произошел конфликт, в ходе которого хозяина жилья ударили лопатой по лицу.

В ходе следствия подсудимый признал свою вину и был приговорен к лишению свободы на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.