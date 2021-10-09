Ерофей, Устин и Акулина: какие имена выбирали туляки детям в сентябре Фото: Алексей ФОКИН

За прошедший сентябрь в Тульской области родились 832 ребенка, об этом сообщает пресс-служба ЗАГС. Также известно, что среди новорожденных 401 девочка и 431 мальчик.

Самыми популярными именами месяца у мальчиков стали Богдан, Иван, Данила, Максим и Никита, а у девочек Алиса, Анна, Варвара и Дарья. Есть и редкие, малораспространенные имена - у девочек это Аврора, Акулина и Ева-Мария, а у мальчиков Ерофей, Моисей и Устин.