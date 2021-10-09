9 управляющих компаний Тулы попали в анти-рейтинг по подаче тепла
Администрация Тулы опубликовала анти-рейтинг управляющих компаний в сфере подачи тепла в дома. Его составили по итогам анализа поступивших жалоб на проблемы с отоплением. Верхние 9 строчек заняли следующие компании:
- ООО «Жилцентр»;
- ООО «Чистый город»;
- ООО «НКП»;
- ООО «Евросити»;
- ООО «Арсенал»;
- ООО «УК «ТЭК»;
- ООО УК «Центральная»;
- ООО «Темп»;
- ООО «УК «Ресурс».
Отмечается, что в домах под управлением лидеров анти-рейтинга удалось решить только после вмешательства ГЖИ Тульской области и администрации города.
Напомним, отопительный сезон в Туле в этом году начался 16 сентября. По всем вопросам, связанным с подачей тепла, жители Тульской области могут обращаться:
1. В управляющую организацию или к председателю ТСЖ (круглосуточно).
2. Если проблема не решена, - на горячую линию по вопросам отопления на базе ЕДДС (круглосуточно).
3. В отдел ЖКХ администрации муниципалитета (в дневное время).