Порядок разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов)

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее – Федеральный перечень), реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Порядок разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, а также их формы утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (далее – Порядок).

ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года, 5 лет или до достижения возраста 14 либо 18 лет.

В программе указываются конкретные мероприятия, срок, на который разработана ИПРА и исполнитель. Срок ИПРА должен соответствовать сроку установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), а срок проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий не может превышать срок ИПРА.

Приказом Минтруда России от 29 мая 2020 года №281н внесены изменения в приказы Минтруда России по вопросам разработки ИПРА инвалида.

Согласно указанного приказа с 01.01.2021 года при проведении медико-социальной экспертизы гражданина и установления инвалидности, ИПРА инвалида формируется только в электронном виде. По желанию гражданина (его законного или уполномоченного представителя) ИПРА может быть предоставлена ему на бумажном носителе или направлена заказным почтовым отправлением.

Электронная версия ИПРА размещается в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр инвалидов” (ФГИС ФРИ).

Органы исполнительной власти для выполнения рекомендованных инвалиду реабилитационных мероприятий в ИПРА должны обращаться в ФГИС ФРИ и выгрузив рекомендованные инвалиду мероприятия, начать проведение их, не требуя от инвалида бумажной версии ИПРА. По окончании проведения рекомендованных реабилитационных мероприятий, органы исполнительной власти должны размещать результаты выполнения реабилитационных мероприятий в ФГИС ФРИ. Вся информация по рекомендациям в ИПРА доступна инвалиду в личном кабинете федерального реестра инвалидов.