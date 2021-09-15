Переменная облачность и сильные порывы ветра: какая погода ждет туляков 15 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня днем на территории Тульской области ожидается ясная погода, +14..16°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Ближайшей ночью ясная погода, температура +3..+5°. Атмосферное давление в пределах нормы. Уже в четверг, 16 сентября, в течение суток ожидается ясная погода; ночью +3..+5°, днем похолодает до +10..12°, ветер северный, умеренный.