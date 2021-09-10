Компания «РСТ-Инвент» внедрила RFID-систему учёта имущества в зданиях Правительства Тульской области

RFID-метка TwinTag

Компания «РСТ-Инвент», входящая в инвестиционный портфель Группы «РОСНАНО», объединила в единую цифровую сеть информацию о 14 000 предметах в нескольких корпусах администрации Тульской области. Микрочипы, закрепленные на всех подконтрольных объектах, содержат информацию не только о них, но и о конкретном местоположении: здании, этаже, помещении.

Для маркировки были выбраны как стандартные, так специальные RFID-метки для изделий из металла. Чтобы сотрудники администрации могли самостоятельно маркировать новые объекты учета, клиенту был поставлен RFID-принтер.

Система интегрирована с программой 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0. «Внедрение RFID-системы существенно упрощает процесс инвентаризации имущества и позволяет проводить ее так часто, как требуется заказчику, с минимальными ошибками и расхождениями», - заверил главный инженер проектов «РСТ-Инвент» Александр Комков.