«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»

«Ростелеком» поддержал XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который прошел с 27 августа по 5 сентября на Красной площади в Москве. Провайдер подключил каналы связи и развернул Wi-Fi в пункте аккредитации, штабе фестиваля, пресс-центре и на зрительных площадках мероприятия: всего было установлено 30 точек доступа. Это позволило создать независимые беспроводные сети: публичную — для посетителей праздника и закрытые — для организаторов мероприятия и представителей СМИ.

В гостевой VIP-зоне провайдер подключил шесть экранов с диагональю 65 сантиметров, что позволило транслировать информационные ролики о программе фестиваля и его участниках. Для пресс-центра сотрудники «Ростелекома» смонтировали две цифровые панели и настроили интерактивное телевидение.

«“Ростелеком” выступает инфраструктурным партнером различных проектов по всей стране. Наше участие в организации такого грандиозного шоу является знаком доверия со стороны дирекции фестиваля. Для бесперебойной работы цифровых сервисов наша компания установила три радиорелейные станции. Наше техническое решение обеспечило зрителей бесшовным доступом в интернет на всех площадках мероприятия. Общий трафик за десять дней фестиваля составил более 900 гигабайт трафика, а выделенные “Ростелекомом” каналы связи позволили репортерам вести многокамерную видеосъемку и прямые трансляции с места событий», — сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр» Денис Лысов.

«Ростелеком» поддержал Международный фестиваль «Спасская башня»

«В этом году в рамках фестиваля выступили 29 коллективов, в том числе пять оркестров из Греции, Катара, Мексики, Белоруссии. Российских участников представляли все силовые ведомства страны: Минобороны России, ФСБ, ФСО, МЧС и Росгвардия. Программа была очень насыщенной. Сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, танцевальные представления, выступления с оружием, грандиозный салют — все это делает фестиваль ярким и запоминающимся зрелищем. Мы благодарны “Ростелекому” за качественную связь, которая помогла провести мероприятие на должном уровне», — отметил генеральный директор ООО «Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля “Спасская башня”» Сергей Смирнов.

Посетители мероприятия получали доступ к публичной беспроводной сети с помощью смс, звонка на бесплатный номер 8-800 или учетных данных портала госуслуг. Для подключения к закрытой Wi-Fi-сети использовался пароль.

Для реализации проекта «Ростелеком» применил сервис «Wi-Fi для гостей», который в соответствии с законодательством РФ предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят: услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка.

Получить информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.