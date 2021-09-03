Три человека пострадали в аварии с перевернувшейся машиной под Тулой Фото: соцсети

Утром 3 сентября, ориентировочно в 5:30, под Тулой произошла авария, в которой пострадали три человек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, на 13 километре автодороги «Тула-Яковлево» автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 31-летний мужчина, вылетел на обочину, а затем опрокинулся на проезжую часть. Причины потери управления автомобилем пока неизвестны.

В ДТП пострадали трое: водитель "перевертыша", а также два его пассажира - 35-летний и 44-летний мужчины. Их госпитализировали с различными травмами.