Пролетарский район Тулы частично остался без воды из-за аварии

3 сентября подачу холодной воды прекратили по ряду адресов в Пролетарском районе Тулы. Это связано с аварийно-восстановительными работами, которые ведутся по адресу улица Немцова, 38а, с 10:00. Воды не будет до окончания работ по адресам:

- ул. Немцова, 38а,

- ул. Дементьева, 6,

- Загородный проезд, 1, 3, 7, 7 (котельная), 7а, 15,

- ч/сектор по ул. Комбайновая и ул. Мусоргского.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.