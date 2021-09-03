Пролетарский район Тулы частично остался без воды из-за аварии
3 сентября подачу холодной воды прекратили по ряду адресов в Пролетарском районе Тулы. Это связано с аварийно-восстановительными работами, которые ведутся по адресу улица Немцова, 38а, с 10:00. Воды не будет до окончания работ по адресам:
- ул. Немцова, 38а,
- ул. Дементьева, 6,
- Загородный проезд, 1, 3, 7, 7 (котельная), 7а, 15,
- ч/сектор по ул. Комбайновая и ул. Мусоргского.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.