За месяц в Тульской области подано более 20 тыс заявлений, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»

Единственное условие для голосования по месту нахождения – заявление, которое необходимо подать заранее.

Из них 12 266 заявлений поступило для голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственный Думы РФ, 8595 заявлений – на выборах Губернатора Тульской области. Большая часть заявлений была подана через портал Госуслуги.

Механизм «Мобильный избиратель» был внедрен в 2018 году и заменил открепительные удостоверения, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной и прозрачной. Данный механизм позволяет человеку «приписаться» к удобному ему избирательному участку в том месте, где он фактически находится, и там проголосовать. Традиционно это востребовано у тех, что во время выборов находится в отпуске или командировке. А также у тех, кто зарегистрирован в одном месте, а учится или работает в другом.

Единственное условие для голосования по месту нахождения – заявление, которое необходимо подать заранее.

2 августа – 13 сентября – сроки подачи соответствующего заявления на портале Госуслуги, в территориальную избирательную комиссию или через МФЦ.

С 8 по 13 сентября такое заявление можно будет подать и в участковую избирательную комиссию.