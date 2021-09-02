more.tv при участии Wink экранизирует «The Телки» Сергея Минаева со звездным актерским составом Фото: материалы пресс-служб

Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.

«Книги Сергея Минаева уже не раз получали собственное киновоплощение — яркие образы и истории, созданные писателем, буквально просятся на экран. Не сомневаюсь, что проект “The Телки” станет столь же любимым зрителями, как и другие экранизации книг Сергея», — сказал заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

«Большинство писателей недовольны экранизациями своих книг. В случае с “The Телки”, все наоборот — я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти все, что было в книге», — рассказал автор книги и креативный продюсер экранизации Сергей Минаев.

Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут. Сценарий сериала написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.

«Проект “The Телки” создается по мотивам одного из самых громких бестселлеров 2000-х. Многие элементы сюжета были актуализированы, при этом основная идея и философия романа Сергея Минаева сохранены. Мы надеемся, что драма о женской мести с выдающимся актерским составом и талантливой творческой группой вызовет интерес и найдет широкий отклик у аудитории», — отметил генеральный продюсер сериала Данила Шарапов.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович («Люби их всех»).

«The Телки» станут вторым опытом сотрудничества Сергея Минаева с more.tv и Wink. В 2021 году онлайн-кинотеатры представили резонансный документальный проект писателя «Девяностые» — об эпохе, которая изменила Россию.

«Мы рады продолжению сотрудничества с Сергеем Минаевым и more.tv в исследовании недавнего прошлого и актуального настоящего. Новый проект поможет нам понять, что повлияло на формирование человека офисного и отдельных его разновидностей. Как всегда, в работах Сергея беспощадно вскрывается гламурная оболочка и показывается настоящая изнанка красивой жизни. И какую цену приходится платить за успех. Уверен, что новый сериал будет пользоваться повышенной популярностью в среде офисных работников, но не оставит равнодушной и широкую аудиторию», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.