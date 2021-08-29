«Библиотека под зонтиком» закрывается до нового лета: туляков приглашают на праздник Фото: Алексей ФОКИН

31 августа туляков приглашают на праздник закрытия летних читален. Тульские библиотеки организовали летние читальные залы, которые в течение лета работали для туляков в Центральном парке им. П.П. Белоусова, Комсомольском парке культуры и отдыха, Пролетарском парке культуры и отдыха, Рогожинском парке культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка, скверах и площадках города в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».

Для гостей подготовили обширную развлекательную программу:

- мастер-классы,

- викторины,

- конкурсы,

- подвижные игры,

- кукольный спектакль для самых маленьких читателей и многое другое.

Все желающие смогут под открытым небом почитать книгу, пообщаться и просто весело провести время.

На все мероприятия вход свободный, возрастное ограничение 6+. Полный список площадок, где пройдут праздничные программы, размещен на сайте администрации Тулы.