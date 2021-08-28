Безработный алексинец украл автомагнитолу из магазина электроники Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине в полицию обратился сотрудник сетевого магазина электроники и сообщил, что из торгового зала на улице Мира неизвестный украл автомагнитолу.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер видеонаблюдения на территории магазина и установили, что к краже причастен безработный ранее судимый 26-летний местный житель. Парня задержали и доставили в дежурную часть, где он сознался в содеянном. Похищенное обнаружили и изъяли.

Сейчас в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.