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Происшествия28 августа 2021 18:06

Безработный алексинец украл автомагнитолу из магазина электроники

Молодого человека задержали и изъяли украденное
Источник:kp.ru
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Безработный алексинец украл автомагнитолу из магазина электроники

Безработный алексинец украл автомагнитолу из магазина электроники

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине в полицию обратился сотрудник сетевого магазина электроники и сообщил, что из торгового зала на улице Мира неизвестный украл автомагнитолу.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер видеонаблюдения на территории магазина и установили, что к краже причастен безработный ранее судимый 26-летний местный житель. Парня задержали и доставили в дежурную часть, где он сознался в содеянном. Похищенное обнаружили и изъяли.

Сейчас в полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.