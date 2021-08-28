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Общество28 августа 2021 16:07

За дискотеку предприниматель из Тульской области заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Проведя дискотеку, он нарушил коронавирусные ограничения, действующие в регионе
Источник:kp.ru
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За дискотеку предприниматель из Тульской области заплатит 30 тысяч рублей штрафа

За дискотеку предприниматель из Тульской области заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Фото: Алексей ФОКИН

Индивидуальный предприниматель Волков из поселка Арсеньево Тульской области попал под суд за то, что 31 июля 2021 года устроил дискотеку в одном из помещений поселка Арсеньево, тем самым нарушив Указ губернатора о коронавирусных ограничениях.

Одоевский районный суд рассмотрел дело, признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.