За дискотеку предприниматель из Тульской области заплатит 30 тысяч рублей штрафа
Фото: Алексей ФОКИН
Индивидуальный предприниматель Волков из поселка Арсеньево Тульской области попал под суд за то, что 31 июля 2021 года устроил дискотеку в одном из помещений поселка Арсеньево, тем самым нарушив Указ губернатора о коронавирусных ограничениях.
Одоевский районный суд рассмотрел дело, признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.