За дискотеку предприниматель из Тульской области заплатит 30 тысяч рублей штрафа Фото: Алексей ФОКИН

Индивидуальный предприниматель Волков из поселка Арсеньево Тульской области попал под суд за то, что 31 июля 2021 года устроил дискотеку в одном из помещений поселка Арсеньево, тем самым нарушив Указ губернатора о коронавирусных ограничениях.

Одоевский районный суд рассмотрел дело, признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.