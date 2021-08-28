Пьяный туляк на «Ладе» снес забор горбольницы и врезался в дерево
Фото: соцсети
Вечером 27 августа в Туле, на улице Волкова, произошло ДТП. «Лада Калина» на скорости около 80 км/ч, по утверждениям очевидцев, промчалась от дома № 15а по улице Волкова, протаранила насквозь забор городской больницы №11 и врезалась в дерево на территории возле инфекционного отделения.
Водитель автомобиля, вышедший из него, по словам очевидцев, разил алкоголем, а портал Myslo, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в багажнике машины был столь же нетрезвый пассажир.
В ситуации предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.