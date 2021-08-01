Где в Туле не будет электроснабжения 2 августа Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 2 августа, в Туле десятки домов останутся без света из-за проведения плановых ремонтных и монтажных работ сотрудниками тульских электросетей. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

- ул. Оборонная, 96, 100, 98;

- ул. П. Алексеева, 12-62 ( чётн.), 7-49 (нечётн);

- ул. М. Смирнова, 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а;

- пер. М. Смирнова, 1-21;

- ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а.

с 09:00 до 15:30

- ул. Прокатная 8-а.

с 13:00 до 16:00

- 3-й Фестивальный пр-зд, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а;

- 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 6, 8;

- ул. Фестивальная, 1-15 9 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а, 10-а.

с 09:00 до 16:00

- ул. Ф.Энгельса 16-32-д, 75-79;

- ул. Пушкинская 23-33;

- ул. Чмутова 170-а-180, 119-153, 204, 206, 208;

- 11-й Полюсный пр-зд 2-48, 3-41;

- ул. Тихмянова 1-п;

- 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а;

- 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д,1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в;

- ул. Н. Неман, 1;

- ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54;

- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65;

- ул. Гончарова, 1-7;

- 1-й Песчаный пр-зд 2-8, 3-21;

- 2-й Песчаный пр-зд, 3-24;

- ул. Песчаная 1-18;

- ул. 2-я Песчаная 1-21, 2-20;

- ул. 3-я Песчаная 1-19.