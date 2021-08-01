В музей тульского парка «Патриот» передали фрагменты бомбардировщика Фото: соцсети

На прошлой неделе в военно-патриотический парк «Патриот-Тула» для создания постоянной экспозиции в музее обороны Тулы, который будет расположен на территории парка, передали части дальнего бомбардировщика ДБ-3А. Этот боевой самолет был найден в Веневском районе молодежной организацией «Тульский Искатель» в районе д. Горшково.

Долгая и трудная работа по подъему самолета велась в течение нескольких лет, с 2016 года. Самолет лежал на большой глубине (около 7 метров), в глинистой влажной почве. Тем не менее, члены отряда смогли поднять обгоревшие фрагментарные останки и бронеспинку, много крупных деталей самолета: лопасти винта, шасси, газовые баллоны и массивные обломки других частей.

Поднятие самолета было трудным и заняло несколько лет Фото: соцсети

Важнее всего оказались детали двигателя с выбитыми номерами, по которым удалось определить модель двигателя, его номер, а позже - то, какому полку принадлежал бомбардировщик. По документам он относился к 22-му авиационному полку 51-ой дальнебомбардировочной авиационной дивизии. Даже выяснилось, что этот самолет не вернулся с боевого задания 7 октября 1941 года.

Фрагмент мотора с выбитыми номерами Фото: соцсети

В экипаже самолета были лейтенант Шабунов Евгений Иванович, сержант Костылев Борис Николаевич, сержант Мылюк Федор Викторович и командир экипажа — лейтенант Ридный Федор Семенович. Их родственников удалось найти достаточно быстро, и на торжественном захоронении останокв на военном мемориале в городе Венёве 7 мая 2021 года поприсутствовали родные лейтенанта Шабунова и сержанта Костылева.