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Общество20 июля 2021 10:04

Стала известна численность избирателей в Тульской области

Численность избирателей в Тульской области – 1 млн 160 тыс 563 человека
Источник:kp.ru
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Численность избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области на 1 июля 2021 года, - 1 млн 160 тыс 563 человека.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области на 1 июля 2021 года, - 1 млн 160 тыс 563 человека.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области на 1 июля 2021 года, составила 1 млн 160 тыс 563 человека.

Среди муниципальных образований региона наибольшее число избирателей в Пролетарском районе города Тулы – 115 741 человек, в городе Новомосковске – 111 443 и Щекинском районе – 77 286.

Наименьшее число избирателей насчитывается в Каменском районе – 6545, рабочем поселке Новогуровский – 2594 и поселке Славный – 1211.