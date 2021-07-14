Состоялось 152-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области

Члены облизбиркома приняли постановления об открытии специальных избирательных счетов кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ восьмого созыва.

Члены облизбиркома приняли постановления об открытии специальных избирательных счетов кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, подавшими документы для регистрации.

Всего на сегодняшний день документы поступили от 5 человек: Синициной Любови Ивановны, Киндеева Ильи Игоревича, Дзюбы Виктора Викторовича – Тульский одномандатный избирательный округ № 183; Школкиной Надежды Васильевны, Маринкова Александра Славковича – Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184.

Также были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов Дзюбы Виктора Викторовича и Школкиной Надежды Васильевны.

Также комиссия утвердила Адресные программы наружных информационно-разъяснительных материалов, рекомендуемых для размещения в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и Губернатора Тульской области.