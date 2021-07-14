Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации

- В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона, к техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные настоящей статьей технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не запрещенных законом источников.

При решении вопроса о нуждаемости инвалида в конкретном наименовании технического средства реабилитации (далее – ТСР) за счет средств федерального бюджета специалисты федеральных государственных учреждений МСЭ руководствуются Перечнем показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 г. №106н.

В случаях, когда по результатам проведенной медико-социальной экспертизы установлены медицинские показания и отсутствуют медицинские противопоказания для определения нуждаемости в ТСР, не входящих Федеральный перечень, запись о нуждаемости в них вносится в раздел ИПРА «ТСР и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду), за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, за счет средств инвалида (ребенка-инвалида) либо других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности».

Предоставление инвалидам (детям-инвалидам) ТСР за счет средств инвалида (ребенка-инвалида) либо других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями (при отсутствии медицинских противопоказаний), определенными в ходе проведения медико-социальной экспертизы с учетом рекомендаций врачей медицинских организаций, при условии использования ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений жизнедеятельности.

Решение о необходимости обеспечения инвалидов (детей-инвалидов) ТСР за счет средств бюджета Тульской области принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами в соответствии с медицинскими показаниями, определенными приказом министерства труда и социальной защиты Тульской области №215-осн «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) и перечня технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик средств реабилитации». Порядок заполнения ИПРА ребёнка-инвалида в части определения нуждаемости в товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, определен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380. Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р.

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