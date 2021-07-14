В Кимовске медсестра подделывала рецепты на покупку психотропных веществ

Теперь женщина заплатит крупный штраф Фото: Алексей ФОКИН

Медсестра Кимовской районной больницы подделывала рецепты на покупку психотропных веществ. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

На суде выяснилось, что обвиняемая с 6 июля по 11 декабря 2020 года, работая медсестрой в районной больнице Кимовска, много раз подделывала рецепты, по которым можно было получить лекарственные психотропные препараты «Клоназепам», «Фенобарбитал», «Деазепам». Впоследствии по этим рецептам разные люди покупали указанные лекарства в аптеках Тульской области. Следствие установило 9 таких случаев.

Суд приговорил женщину к штрафу в 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.