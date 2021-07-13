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Общество13 июля 2021 16:12

Тульские приставы взыскали с должника более 40 тысяч рублей

Мужчина долгое время не выплачивал налоги
Источник:kp.ru
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Тульские приставы взыскали с должника более 40 тысяч рублей

Тульские приставы взыскали с должника более 40 тысяч рублей

Фото: материалы пресс-служб

Тульские приставы взыскали с должника более 40 тысяч рублей. Мужчина долгое время не выплачивал налоги. При этом житель Тульской области не обращался за рассрочкой, не предоставил уважит

ельных причин, а просто уклонялся от уплаты. Тогда, в рамках взыскания, судебные приставы арестовали его банковский счет, с которого и списали нужную сумму.

Сейчас налоговая задолженность погашена полностью, исполнительное производство прекращено.