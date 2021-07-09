Жительница Киреевска сходила в магазин с чужой картой и теперь заплатит штраф Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Киреевска сходила в магазин с чужой картой и теперь заплатит штраф. Приговор по уголовному делу о краже с банковского счета вынес местный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 10 мая 2021 года ребенок на одной из улиц Киреевска нашел банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и передал ее обвиняемой. Женщина на следующий день в торговом центре оплатила этой картой различные покупки без введения пин-кода. Ей удалось потратить с чужого счета 2740 рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 30 000 рублей в доход государства. Сейчас осужденная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.