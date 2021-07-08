«Экопатруль» организовал в Туле акцию по уборке стихийной свалки

В четверг, 8 июля, проведен субботник в лесопосадке в поселке Барсуки.

В четверг, 8 июля, заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Алексей Ионов совместно с активистами единого волонтерского штаба провели субботник в лесопосадке в поселке Барсуки.

Экологическая акция был организована после обращения местных жителей к Алексею Владимировичу.

– Ко мне на приеме поступила жалоба от туляков на скопление мусора и бытовых отходов на территории леса вблизи СНТ. Мы откликнулись на это обращение и организовали акцию по уборке лесного массива, – рассказал Алексей Ионов. – Важно бережнее относиться к природе, поддерживать чистоту и порядок, ведь от этого зависит будущее малой родины.

Представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Экопатруль» подключились к решению проблемы и направили свой «десант» на место несанкционированной свалки. За несколько часов участники субботника очистили большую часть придорожной лесополосы, собрав более 30 мешков мусора.

- Экология является одним из приоритетных направлений нашей организации. Сегодняшняя акция прошла в рамках регионального проекта «ЭкоПатруль». Он был запущен еще в 2019 году, тогда силами молодогвардейцев удалось ликвидировать более 100 несанкционированных свалок, а также провести более 50 акций по высадке деревьев, облагораживанию и уборке общественных мест и частных территорий. В этом году в наши волонтерские экологические акции также будут входить мониторинги пляжей и взятие проб из водоемов на качество воды, - прокомментировал руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.