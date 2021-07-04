Вакцинация от коронавируса: как и при каких условиях туляки могут получить медотвод Фото: Алексей ФОКИН

Поскольку сейчас идет активная вакцинация населения, у многих жителей Тульской области возникли вопросы, касающиеся возможных противопоказаний к прививке и того, как получить медицинский отвод от вакцинации.

Министерство здравоохранения региона ответило на самые распространенные вопросы. В первую очередь отметим, что медотвод чаще всего не является бессрочным - в нем указываются причина и срок, на которые необходимо отложить прививку.

На сегодня получить документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, можно только по решению врачебной в той медорганизации, где наблюдается пациент. Пройти медкомиссию можно в день обращения, а получить на нее направление - у лечащего врача.

Также в минздраве уточнили, что сезонные аллергии не являются сами по себе причиной отвода от вакцинации, только в период обострения. Если у вас есть медотвод от прививок в целом, стоит проконсультироваться с лечащим врачом по вопросу, будет ли этот отвод распространяться на вакцину от коронавируса.

Стоит также уточнить, что беременность больше не является противопоказанием к прививке - были получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Но тем не менее, в каждом отдельном случае решение о прививке все равно принимает акушер-гинеколог, который эту беременность ведет.

кроме того, в министерстве напоминают: после вакцинации все равно необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это связано с тем, что полноценный иммунитет от коронавируса формируется в течение 35-42 дней после введения вакцины, а значит, привитый человек может быть потенциальным источником инфекции для окружающих.