В Тульской области выявили три сайта, торгующих водительскими правами Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратурой Воловского района Тульской области при плановой проверке нашла три сайта, торгующих поддельными водительскими удостоверениями.

Напомним, за подделку официального документа, его продажу или использование в России следует уголовная ответственность, поэтому сайтам и другим источникам запрещено распространять информацию о товарах и услугах, которые нарушают законодательство страны.

Поэтому прокурор направил в суд иск, рассмотрев который, суд признал информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной, а доступ к сайтам был заблокирован.