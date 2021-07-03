Волна сообщений о минировании организаций прошла по Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области прошла волна лжеминирований, об этом сообщает телеграм-канал, посвященный борьбе с экстремизмом. Как стало известно, сразу несколько организаций в Туле и Тульской области получили сообщения о заложенных взрывных устройства.

Сообщения, поступившие на электронную почту организаций, также содержали требование выплатить 1 миллион рублей за информацию, где именно эти устройства находятся.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили здания, но информация о минировании не подтвердилась.

За ложное сообщение о готовящемся террористическом акте злоумышленникам грозит штраф до 500 тысяч рублей.