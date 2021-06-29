Надежда Школкина: Мы должны позаботиться о том, чтобы люди могли с комфортом и вовремя получать медицинскую помощь

Ход ремонтных работ проконтролировали главный врач Маргарита Томаева при участии уполномоченного Губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежды Школкиной Фото: материалы пресс-служб

Продолжается капитальный ремонт дневного стационара городской клинической больницы №2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева.

Сегодня ход работ на объекте проконтролировали главный врач Маргарита Томаева при участии уполномоченного Губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежды Школкиной.

- За 60 лет здесь ни разу не проводился капительный ремонт, поэтому все ждали этого с нетерпением, - говорит Маргарита Томаева. - Здание ремонтируется по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в России в начале этого года и рассчитана на пять лет. Сейчас заканчиваются отделочные работы на пятом этаже, где расположен дневной стационар терапевтического отделения ГКБ №2. Уже заменены инженерные сети, окна, капитально отремонтированы стены, потолок и пол.

- Самое главное, чего не хватало в этом отделении - это умывальников в палатах, - продолжает Маргарита Александровна. - Теперь мы подвели воду к каждому помещению, как и положено по требованиям СанПин.

- Первичное звено здравоохранения - это то, куда люди идут за помощью в первую очередь, это наши поликлиники, дневные стационары, что касается ГКБ №2, жители Зареченского района всегда с большой теплотой отзываются об этом учреждении, они отмечали, что в поликлинике все хорошо - и персонал и качество оказываемой помощи, но их огорчало состояние помещений, - отмечает Надежда Школкина, уполномоченный Губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами. - Теперь мы это исправим!

Продолжается капитальный ремонт дневного стационара городской клинической больницы №2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева Фото: материалы пресс-служб

Сейчас идет капитальный ремонт второго и пятого этажей здания, где расположены дневные стационары терапевтического и хирургического профилей, завершается ремонт кровли. Главное новшество поликлиники появится чуть позже - к зданию будет пристроен лифт.

- Создание доступной среды - одна из приоритетных задач, которая ставится при возведении или ремонте любого социально важного объекта, - отмечает Надежда Школкина. - В больнице это особенно важно, сюда пациенты попадают в самых разных состояниях и мы должны позаботиться о том, чтобы они могли с комфортом и вовремя добираться до врачей!

Представители подрядной организации заверили, что все работы идут по графику, ремонт двух этажей и кровли должен завершится к осени и жители смогут получать помощь врачей в обновленных помещениях больницы.