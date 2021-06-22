Вступил в силу новый приказ по перечню показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Реабилитация инвалида - процесс и система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.

Обеспечение техническими средствами реабилитации является частью реализации реабилитационных мероприятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 106н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" утверждает перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению. Данный приказ отменяет ранее действующий приказ № 888н от 28 декабря 2017 года и к нему соответствующие изменения в приказах № 680н от 31 октября 2018 года и №768н от 5 декабря 2018 года. Действие приказа №106н начинается с 22 июня 2021 года.

В приложении к приказу даны технические средства реабилитации инвалидов (ТСР), к которым относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

К видам технических средств реабилитации относятся: специальные средства для передвижения и самообслуживания, специальные средства для ухода, специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией, специальные средства для обучения, образования и занятий трудовой деятельностью, протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты).

В редакции Перечня, утвержденной приказом №106н, скорректированы наименования высокофункциональных протезов верхних и нижних конечностей в части замены формулировки «внешний источник энергии» на «микропроцессорное управление», включена новая позиция «протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением», а также исключены показания и противопоказания к лечебно-тренировочным протезам нижних конечностей с одновременной регламентацией для инвалидов, нуждающихся в проведении первичного протезирования, возможности замены до 3-х приемных гильз протезов нижних конечностей, изготовленных им для постоянного использования. В группу «прочие протезы; ортезы» включен аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением. В группу «специальные средства при нарушениях функций выделения» включены калоприемники и уроприемники для детей.

Выбор для инвалида технического средства реабилитации (его типа и вида), входящего в вышеуказанный перечень, осуществляется специалистами бюро МСЭ при формировании ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абелитами), при этом они должны руководствоваться медицинскими показаниями и противопоказаниями, рекомендациями врачей лечебных учреждений, где наблюдается гражданин, а также наличием у инвалида соответствующих ограничений жизнедеятельности. Ознакомиться с полной версией приказа можно на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России http://www.71.gbmse.ru в разделах «Новости» и «Документы».

Возникающие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21. Помимо указанных каналов для обращений, устные разъяснения по всем интересующим вопросам можно получить по телефонам:8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.

Адрес электронной почты: gb@mse71.ru, официальный сайт учреждения в сети Интернет в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» по адресу: http://www.71.gbmse.ru.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России