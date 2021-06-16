Более 100 тысяч жителей региона проголосовали за предложения в Программу развития

Проведена масштабная работа по сбору и общественной поддержке предложений в Программу развития Тульской области до 2026 года.

Позади масштабная работа по сбору и общественной поддержке предложений в Программу развития Тульской области до 2026 года. Она объединила тысячи неравнодушных людей, политиков и экспертов, общественников и активистов. С весны по поручению Губернатора Алексея Дюмина «Единая Россия» провела десятки встреч во всех муниципальных образованиях по обсуждению предлагаемых направлений создаваемого документа. Сотни мнений и идей от жителей поступали к разработчикам Программы с очных площадок, экспертных сессий и круглых столов, более 27,5 тысяч анкет собрано по итогам офлайн-дня предварительного голосования «Единой России». Самым популярным и масштабным способом формирования Программы стал специально созданный сайт программа71.рф, где за более чем 800 народных инициатив проголосовало свыше 100 тысяч человек.

Поддержку жителей, например, получили такие проекты как: развитие велоинфраструктуры в Туле, строительство бассейнов и возведение ФОКов в районных центрах, благоустройство и создание парков на территории региона и многое другое.

«Жители проявили беспрецедентную активность в разработке Программы развития, она будет поистине народной, – отметила Уполномоченный Губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежда Школкина. – Это говорит о большой заинтересованности людей в вопросах развития территорий, причем, не только своих городов и поселков, но и всего региона в целом. Ведь из добрых перемен и обновления в конкретном муниципальном образовании складывается общее благополучие, качество жизни во всей области. Она должна стать территорией развития и успеха, и первые шаги в этом направлении уже сделали неравнодушные туляки, соавторы будущей стратегии».

«Программа развития стала общим, важным делом для тысяч активных жителей региона, – подчеркнул депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Виктор Дзюба. – Народные инициативы коснулись самых разных сфер жизни, но их объединяет одна цель – развитие Тульской области. Среди самых востребованных проектов – инфраструктурные, от которых напрямую зависит уровень жизни в городе или районе. Впереди предстоит большая командная работа по реализации народной Программы развития».