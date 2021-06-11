Виктор Дзюба: Основные усилия «Единой России» были направлены на принятие комплекса мер в социальной сфере

Депутат Государственной Думы Виктор Дзюба.

Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Представители партии неоднократно собирались и обсуждали реализацию ее блоков и сосредоточились на выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных Президентом, отметил Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня.

- Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату, — заявил Дмитрий Медведев.

– Председатель «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев рассказал об итогах работы партии по выполнению предвыборной программы 2016 года, – отметил, комментируя отчет, депутат Госдумы Виктор Дзюба. – Он отметил, что приоритетом в партийной работе в течение пяти лет была ответственность перед избирателями и перед обществом по формированию основ для повышения качества жизни и уровня благосостояния россиян. Основные усилия были направлены на принятие комплекса мер в социальной сфере, в том числе по поддержке малообеспеченных категорий населения и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, улучшение демографической ситуации, совершенствование семейной политики, поддержке материнства и детства. До 2026 года продлено действие программы маткапитала, увеличена его сумма и расширены возможности для использования. Введена практика выдачи льготной ипотеки для семей с детьми, льготная сельская ипотека.

Существенно вырос размер и перечень выплат на детей. Так, в два раза увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан – до 6,5 тысяч рублей. Повышен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, – почти до 13,5 тысяч рублей.

Особое внимание партия уделяла работе в разгар пандемии и сложный период самоизоляции. Был организован сбор средств, которые направлены на помощь медицинским работникам и нуждающимся людям – многодетным семьям, пожилым гражданам. Дан старт целому ряду важных социальных программ - «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Сельский учитель». Доплату в размере 5 тысяч рублей стали получать классные руководители в школах. Принят закон о горячем питании для младших школьников. Во многих регионах обновлен парк школьных автобусов. И это далеко не полный перечень реализованных партийных проектов и инициатив, в основе которых лежат базовые ценности, понятные и близки всем.

Лучшей оценкой нашей работы является активное участие граждан в предварительном партийном голосовании и поддержка кандидатов от «Единой России».