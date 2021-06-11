Николай Воробьев: Чем сильнее экономика, тем прочнее основа для качественных преобразований в социальной сфере

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

- Одно из центральных мест в повестке Петербургского международного экономического форума занимали вопросы развития инфраструктуры регионов, социальной политики и повышения качества жизни граждан, - отметил секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Именно на их решение направленны меры, принимаемые руководством страны и региона по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной активности. Чем сильнее экономика, тем прочнее основа для качественных преобразований в социальной сфере и жизни людей. Это, в том числе, вопросы трудовой занятости, строительство новых жилых микрорайонов, детских садов, школ, больниц, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, создание комфортной среды в городах и сельских населенных пунктах. Подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве в научно-технической сфере и сфере высшего образования, что, несомненно, окажет положительное влияние на реализацию таких проектов, как НОЦ «ТулаТЕХ» и «Композитная долина», призванных сделать Тульскую область регионом большой науки. Это вклад в наше будущее, будущее подрастающих поколений и хороший задел для концентрации в регионе интеллектуальных ресурсов и привлечения инвестиций в сферу исследований и разработок по актуальным направлениям. Еще один большой и важный шаг – интеграция Тулы и Тульской области в масштабный межрегиональный туристический проект «Большое «Золотое кольцо». Тульская земля составляет неотъемлемую часть российской истории и культуры. Мы готовы представлять страну на самом высоком уровне и всегда открыты для гостей, деловых и творческих контактов.