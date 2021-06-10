Лучшие народные инициативы в Программу развития региона получат поддержку Фото: материалы пресс-служб

С ранней весны по поручению Губернатора Алексея Дюмина на территории региона идет масштабная работа по формированию Программы развития до 2026 года. Она объединила тысячи неравнодушных жителей и экспертов в разных отраслях.

Сбор народных идей для создания будущей стратегии проходил в нескольких форматах: на площадках «Единой России» (экспертных, стратегических сессиях) во всех муниципальных образованиях, в рамках встреч с общественностью, в очный день предварительного партийного голосования, а также на специально созданном сайте программа71.рф.

Эксперты, в том числе представляющие региональное отделение партии «Единая Россия», рассказали о наиболее ярких предложениях по разным сферам социально-экономического развития, получившие наибольшую поддержку жителей и профессионального сообщества. Инициативы, озвученные на Экспертном совете, получили поддержку главы региона.

Генеральный директор АО «АК Туламашзавод» Евгений Дронов предложил расширить проект Казанской набережной и начать дальнейшее благоустройство территорий вдоль Упы к набережной Дрейера и Пролетарскому округу. Это позволит продолжить обновление облика исторического центра, открыть новые территории для прогулок и досуга, придаст новый импульс развитию туризма.

С идеей строительства нового корпуса кардиологического диспансера выступил депутат Тульской областной Думы, член регионального политсовета «Единой России» Юрий Цкипури. Проект способствует снижению сердечно-сосудистых заболеваний и способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению. Это направление, кстати, является одним из приоритетных в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Среди его задач – обеспечение доступности качественной медицинской помощи и профилактика серьезных заболеваний. Региональным отделением «Единой России» совместно с Министерством здравоохранения области организуются «выездные поликлиники», проект «Шаг к здоровью», «Улыбка детства».

Президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов обозначил ряд предложений по научно-промышленной кооперации с ведущими институтами страны, а также по внедрению лучших экологических практик на территории региона.

Алексей Дюмин поручил Экспертному совету совместно с профильными министерствами и ведомствами детально проработать каждое предложение, обозначенное на заседании. Самые достойные должны быть отражены в Программе.

«Хочу поблагодарить всех за искреннюю вовлеченность в работу. Нам жить по этой программе следующие пять лет. Поэтому каждое предложение, которые мы отразим в программе, должно быть реализовано», - подытожил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что вопрос борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне важен для региона, и он обязательно найдет отражение в Программе.