В центре Тулы с 10 июня изменяется схему движения транспорта

Фото с сайта pixabay.com

В центре Тулы с 10 июня изменили схему движения транспорта и пешеходов. Это сделано в целях улучшения пропускной способности, обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения времени ожидания на светофорах.

Так, на пересечении улиц 9 Мая и Смидович дорожное движение будет проходить в две фазы: зеленый свет для транспорта по улице по 9 Мая будет совпадать с зеленым светом для пешеходов, переходящих улицу Смидович. В свою очередь разрешающий сингнал светофора для машин, проезжающих по улице Смидович будет совмещен с переходом через улицу 9 Мая.

Также по улице Станиславского на отрезке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина движение будет идти по трем полосам по новой схеме. В этом месте уже установлены соответствующие дорожные знаки.

Водителей просят обращать внимание на изменения движения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.